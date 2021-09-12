"Шериф" — "Шахтар": букмекери дали обнадійливий прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" — фаворит стартового матчу в Лізі чемпіонів.

Донецький "Шахтар" має хороші шанси на успіх в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 c "Шерифом".

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, "Шахтар" є беззаперечним фаворитом поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,82. Тріумф господарів як і нічия малоймовірні — коефіцієнти 4,40 і 3,65 відповідно. Аналітики Парі Матч вважають, що найбільш вірогідним результатом протистояння стане мінімальна перемога "Гірників" 0:1 або нічия 1:1 (коефіцієнт 7,10).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шериф" — "Шахтар" (дані за 12 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Шерифа" 4,40 — нічия 3,65 — перемога "Шахтаря" 1,82)

Гра 1-го туру ЛЧ "Шериф" — "Шахтар" відбудеться 15 вересня в Тирасполі. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цей поєдинок в Україні. Додамо, що "Шериф" очолює український фахівець Юрій Вернидуб.

Відзначимо, через релігійне свято стартову гру "Шахтаря" в ЛЧ пропустить один з лідерів команди Манор Соломон.