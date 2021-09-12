Лідер "Шахтаря" пропустить матч Ліги чемпіонів через релігійне свято

Манор Соломон не зіграє з "Шерифом".

Хавбек " Шахтаря " і збірної Ізраїлю Манор Соломон не зіграє в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шерифа".

Про це повідомляє ynet.co.il.

За інформацією джерела, 22-річний Соломон не зможе взяти участь у важливому поєдинку через свято Йом-Кіпур, який буде відзначатися 15 і 16 вересня. В іудаїзмі в цей день віруючі дотримуються суворого посту. Крім того, їм також заборонено працювати. Таким чином, Манор не зможе взяти участь у грі з "Шерифом", яка відбудеться в середу, 15 вересня, в Тирасполі.

У минулому році Соломон також пропускав гру через свято, правда, тоді то була зустріч з донецьким "Олімпіком".

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" подолав два кваліфікаційні раунди, щоб потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. За підсумками жеребкування "Гірники" потрапили до квартету D, де зіграють з "Шерифом", "Реалом" і "Інтером".

Напередодні старту в груповому етапі ЛЧ "Гірники" розібралися з "Дніпром-1". Гол-красень у цій зустрічі записав на свій рахунок Фернандо.