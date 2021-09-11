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"Шахтар" переміг "Дніпро-1" завдяки шедевру Фернандо (відео)

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Фернандо в матчі з "Металістом-1925" Новина оновлена 11 вересня 2021, 21:33
Фернандо в матчі з "Металістом-1925"

"Шахтар" здолав "Дніпро-1".

У суботу, 11 вересня, донецький "Шахтар", який нещодавно відправив у оренду українського футболіста в чемпіонат Росії, в рамках матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 приймав "Дніпро-1". Зустріч, яка проходила в Києві на НСК "Олімпійський", завершилася з рахунком 2:0 на користь донеччан.

Перемогу "Гірникам" приніс точний удар Фернандо в дебюті 1-го тайму. На 15-й хвилині поєдинку бразильський нападник змістився з лівого флангу і потужно пробив з правої прямо в нижній кут воріт — вийшло ну дуже красиво. Донеччани продовжували тиснути і забили під завісу поєдинку зусиллями Ласіни Траоре.

Кращі моменти 1-го тайму:

Відео голу Траоре:

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Дніпро-1" буде доступний тут пізніше.

Цей успіх дозволив "Шахтарю" (16 очок) повернутися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, "Дніпро-1" (13 очок) — четвертий. У наступному турі "Гірники" зіграють з "Маріуполем" (18.09.2021), а дніпряни проведуть домашній поєдинок з "Вересом" (18.09.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" без проблем перемогло "Металіст-1925" і продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті України.

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