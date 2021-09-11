"Шахтер" победил "Днепр-1" благодаря шедевру Фернандо (видео)

"Шахтер" одолел "Днепр-1".

В субботу, 11 сентября, донецкий "Шахтер", который недавно отправил в аренду украинского футболиста в чемпионат России, в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 принимал "Днепр-1". Встреча, которая проходила в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 2:0 в пользу дончан.

Победу "Горнякам" принес точный удар Фернандо в дебюте 1-го тайма. На 15-й минуте поединка бразильский нападающий сместился с левого фланга и мощно пробил с правой прямо в нижний угол ворот — получилось ну очень красиво. Дончане продолжали давить и забили еще усилиями Ласины Траоре.

Видеообзор матча "Шахтер" — "Днепр-1":

Этот успех позволил "Шахтеру" (16 очков) вернуться на второе место в турнирной таблице УПЛ, "Днепр-1" (13 очков) — четвертый. В следующем туре "Горняки" сыграют с "Мариуполем" (18.09.2021), а днепряне проведут домашний поединок с "Вересом" (18.09.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" без проблем победило "Металлист-1925" и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины.