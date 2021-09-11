Форварди "мовчать": "Динамо" перемогло "Металіст1925" завдяки голам Гармаша і Циганкова (відео)

"Динамо" набрало чемпіонський хід.

У суботу, 11 вересня, "Динамо", до якому на наступному тижні стартувати в Лізі чемпіонів, в рамках 7-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 проводило виїзну гру проти "Металіста-1925". Зустріч відбулася в Харкові на стадіоні "Металіст" і завершилася з рахунком 0:2 на користь столичної команди.

Перемогу "динамівцям" принесли точні постріли хавбеків Віктора Циганкова і Дениса Гармаша в дебюті другого тайму. Кияни володіли відчутною перевагою, але результат зустрічі визначали спірні моменти, які перевіряв VAR. Наприклад, при другому взятті воріт судді довго вирішували, чи був офсайд у Гармаша і не порушував правила Денис проти кіпера господарів.

Ця перемога дозволила "Динамо" (19 очок) відірватися від переслідувачів у турнірній таблиці УПЛ, "Металіст-1925" (6 очок) — 11-й. У наступному турі "Біло-сині" зіграють з "Олександрією", а харків’яни вирушать в гості до "Львову". Ігри відбудуться 18-го і 19-го вересня відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в шостому турі чемпіонату України "Динамо" знищило "Колос".