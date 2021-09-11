Укр

Форварды "молчат": "Динамо" победило "Металлист-1925" благодаря голам Гармаша и Цыганкова (видео)

Автор
М. Корнилов
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"Металлист-1925" - "Динамо" Новость обновлена 11 сентября 2021, 19:33
"Металлист-1925" - "Динамо"

"Динамо" набрало чемпионский ход.

В субботу, 11 сентября, "Динамо", которому на следующей неделе стартовать в Лиге чемпионов, в рамках 7-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 проводило выездную игру против "Металлиста-1925". Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 0:2 в пользу столичной команды.

Победу "динамовцам" принесли точные выстрелы полузащитников Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша в дебюте второго тайма. Киевляне владели ощутимым преимуществом, но исход встречи определяли спорные моменты, который проверял VAR. К примеру, при втором взятии ворот судьи долго решали, был ли офсайд у Гармаша и не фолил ли Денис против кипера хозяев.

Эта победа позволила "Динамо" (19 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице УПЛ, "Металлист-1925" (6 очков) — 11-й. В следующем туре "Бело-синие" примут "Александрию", а харьковчане отправятся в гости к "Львову". Игры состоятся 18-го и 19-го сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в шестом туре чемпионата Украины "Динамо" уничтожило "Колос".

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