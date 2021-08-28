"Динамо" і "Шахтар" стартують в Лізі чемпіонів проти українців: календар матчів
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"Шахтарю" і "Динамо" буде непросто.
За підсумками жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, яка відбулася в Стамбулі, стали відомі всі групи. А через деякий час УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив календар і розклад групового турніру.
У Лізі чемпіонів від України виступлять донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Відзначимо, "Гірники" стартують в єврокубку грою проти "Шерифа", головним тренером якого є українець Юрій Вернидуб, а "Біло-сині" почнуть свій шлях у Лізі чемпіонів поєдинком проти "Бенфіки", де грає український форвард Роман Яремчук. Нижче наведено розклад наших команд на груповій стадії ЛЧ.
Перший тур
14 вересня
- 22:00. "Динамо" — "Бенфіка"
15 вересня
- 19:45. "Шериф" — "Шахтар"
Другий тур
28 вересня
- 19:45. "Шахтар" — "Інтер"
29 вересня
- 22:00. "Баварія" — "Динамо"
Третій тур
19 жовтня
- 22:00. "Шахтар" — "Реал"
20 жовтня
- 19:45. "Барселона" — "Динамо"
Четвертий тур
2 листопада
- 22:00. "Динамо" — "Барселона"
3 листопада
- 19:45. "Реал" — "Шахтар"
П’ятий тур
23 листопада
- 19:45. "Динамо" — "Баварія"
24 листопада
- 19:45. "Інтер" — "Шахтар"
шостий тур
7 грудня
- 22:00. "Шахтар" — "Шериф"
8 грудня
- 22:00. "Бенфіка" — "Динамо"
Раніше "Телеграф" повідомляв про результати жеребкування Ліги конференцій, де виступить "Зоря".
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