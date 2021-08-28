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"Динамо" і "Шахтар" стартують в Лізі чемпіонів проти українців: календар матчів

Автор
М. Корнілов
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"Динамо" і "Шахтар" стартують в Лізі чемпіонів проти українців: календар матчів Новина оновлена 28 серпня 2021, 11:16
"Динамо" і "Шахтар"

"Шахтарю" і "Динамо" буде непросто.

За підсумками жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, яка відбулася в Стамбулі, стали відомі всі групи. А через деякий час УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив календар і розклад групового турніру.

У Лізі чемпіонів від України виступлять донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Відзначимо, "Гірники" стартують в єврокубку грою проти "Шерифа", головним тренером якого є українець Юрій Вернидуб, а "Біло-сині" почнуть свій шлях у Лізі чемпіонів поєдинком проти "Бенфіки", де грає український форвард Роман Яремчук. Нижче наведено розклад наших команд на груповій стадії ЛЧ.

Перший тур

14 вересня

  • 22:00. "Динамо" — "Бенфіка"

15 вересня

  • 19:45. "Шериф" — "Шахтар"

Другий тур

28 вересня

  • 19:45. "Шахтар" — "Інтер"

29 вересня

  • 22:00. "Баварія" — "Динамо"

Третій тур

19 жовтня

  • 22:00. "Шахтар" — "Реал"

20 жовтня

  • 19:45. "Барселона" — "Динамо"

Четвертий тур

2 листопада

  • 22:00. "Динамо" — "Барселона"

3 листопада

  • 19:45. "Реал" — "Шахтар"

П’ятий тур

23 листопада

  • 19:45. "Динамо" — "Баварія"

24 листопада

  • 19:45. "Інтер" — "Шахтар"

шостий тур

7 грудня

  • 22:00. "Шахтар" — "Шериф"

8 грудня

  • 22:00. "Бенфіка" — "Динамо"

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати жеребкування Ліги конференцій, де виступить "Зоря".

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