"Динамо" и "Шахтер" стартуют в Лиге чемпионов против украинцев: календарь матчей

"Шахтеру" и "Динамо" будет непросто.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, которая состоялась в Стамбуле, стали известны все группы. А спустя некоторое время УЕФА на своем официальном сайте обнародовал календарь и расписание группового турнира.

В Лиге чемпионов от Украины выступят донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Отметим, "Горняки" стартуют в еврокубке игрой против "Шерифа", главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, а "Бело-синие" начнут свой путь в Лиге чемпионов поединком против "Бенфики", где играет украинский форвард Роман Яремчук. Ниже приведено расписание наших команд на групповой стадии ЛЧ.

Первый тур

14 сентября

22:00. "Динамо" – "Бенфика"

15 сентября

19:45. "Шериф" – "Шахтер"

Второй тур

28 сентября

19:45. "Шахтер" – "Интер"

29 сентября

22:00. "Бавария" – "Динамо"

Третий тур

19 октября

22:00. "Шахтер" – "Реал"

20 октября

19:45. "Барселона" – "Динамо"

Четвертый тур

2 ноября

22:00. "Динамо" – "Барселона"

3 ноября

19:45. "Реал" – "Шахтер"

Пятый тур

23 ноября

19:45. "Динамо" – "Бавария"

24 ноября

19:45. "Интер" – "Шахтер"

Шестой тур

7 декабря

22:00. "Шахтер" – "Шериф"

8 декабря

22:00. "Бенфика" – "Динамо"

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки Лиги конференций, где выступит "Заря".