"Динамо" и "Шахтер" стартуют в Лиге чемпионов против украинцев: календарь матчей
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"Шахтеру" и "Динамо" будет непросто.
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, которая состоялась в Стамбуле, стали известны все группы. А спустя некоторое время УЕФА на своем официальном сайте обнародовал календарь и расписание группового турнира.
В Лиге чемпионов от Украины выступят донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Отметим, "Горняки" стартуют в еврокубке игрой против "Шерифа", главным тренером которого является украинец Юрий Вернидуб, а "Бело-синие" начнут свой путь в Лиге чемпионов поединком против "Бенфики", где играет украинский форвард Роман Яремчук. Ниже приведено расписание наших команд на групповой стадии ЛЧ.
Первый тур
14 сентября
- 22:00. "Динамо" – "Бенфика"
15 сентября
- 19:45. "Шериф" – "Шахтер"
Второй тур
28 сентября
- 19:45. "Шахтер" – "Интер"
29 сентября
- 22:00. "Бавария" – "Динамо"
Третий тур
19 октября
- 22:00. "Шахтер" – "Реал"
20 октября
- 19:45. "Барселона" – "Динамо"
Четвертый тур
2 ноября
- 22:00. "Динамо" – "Барселона"
3 ноября
- 19:45. "Реал" – "Шахтер"
Пятый тур
23 ноября
- 19:45. "Динамо" – "Бавария"
24 ноября
- 19:45. "Интер" – "Шахтер"
Шестой тур
7 декабря
- 22:00. "Шахтер" – "Шериф"
8 декабря
- 22:00. "Бенфика" – "Динамо"
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки Лиги конференций, где выступит "Заря".
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