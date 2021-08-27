"Зоря" дізналася суперників по групі Ліги конференцій

Визначилися суперники "Зорі" в Лізі конференцій

У п’ятницю, 27 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій. У новому єврокубку від УЄФА візьме участь і луганська "Зоря", яка потрапила сюди після невдалої кваліфікації в Лізі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками жеребкування були сформовані 8 груп по чотири команди. До слова, "Зоря" згідно з клубним рейтингом УЄФА при жеребкуванні перебувала у другому кошику. Крім того, команди з однієї асоціації не могли потрапити в одну групу.

Луганчани потрапили в групу С, де зіграють з "Ромою", ЦСКА (Софія) і норвезьким "Буді-Глімтом".

Результати жеребкування групової стадії Ліги конференцій 2021/22:

Група А: ЛАСК, "Маккабі" Тель-Авів, "Алашкерт", ГІК "Гельсінкі".

Група B: "Гент", "Партизан", "Флора" (Таллінн), "Анортосіс".

Група С: "Рома", "Зоря", ЦСКА (Софія), "Буді-Глімт".

Група D: АЗ, "Клуж", "Яблонець", "Рандерс".

Група E: "Славія" (Прага), "Феєнорд", "Уніон" Берлін, "Маккабі" Хайфа.

Група F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован" (Братислава), "Лінкольн Ред Імпс".

Група G: "Тоттенхем", "Ренн", "Вітесс", "Мура"

Група H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омонія"

Відзначимо, Ліга конференцій — це новий турнір від УЄФА, який створений для команд третього ешелону з метою популяризації футболу в Європі. Це єдиний єврокубок, куди не можна потрапити напряму.

Перші матчі ЛК пройдуть 16 вересня, а завершиться груповий етап єврокубка 9 грудня. Переможці квартетів вийдуть в 1/8 фіналу. Другим місцям належить зіграти стиковий раунд з клубами, які займуть треті позиції на груповій стадії ЛЄ, а переможці цих протистоянь потраплять в 1/8 фіналу ЛК.

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи.