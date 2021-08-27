"Заря" узнала соперников по группе Лиги конференций

Определились соперники "Зари" в Лиге конференций

В пятницу, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. В новом еврокубке от УЕФА примет участие и луганская "Заря", которая попала сюда после неудачной квалификации в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам жеребьевки были сформированы 8 групп по четыре команды. К слову, "Заря" согласно клубному рейтингу УЕФА при жребии находилась во второй корзине. Кроме того, команды из одной ассоциации не могли попасть в одну группу. Луганчане попали в группу С, где сыграют с "Ромой", ЦСКА (София) и норвежским "Буде-Глимтом".

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги конференций 2021/22:

Группа А: ЛАСК, "Маккаби" Тель-Авив, "Алашкерт", ХИК "Хельсинки".

Группа B: "Гент", "Партизан", "Флора" (Таллин), "Анортосис".

Группа С: "Рома", "Заря", ЦСКА (София), "Буде-Глимт".

Группа D: АЗ, "Клуж", "Яблонец", "Рандерс".

Группа E: "Славия" (Прага), "Фейеноорд", "Унион" Берлин, "Маккаби" Хайфа.

Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован" (Братислава), "Линкольн Ред Импс".

Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура"

Группа H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония"

Отметим, Лига конференций — это новый турнир от УЕФА, который создан для команд третьего эшелона с целью популяризации футбола в Европе. Это единственный еврокубок, куда нельзя попасть напрямую.

Первые матчи ЛК пройдут 16 сентября, а завершится групповой этап еврокубка 9 декабря. Победители квартетов выйдут в 1/8 финала. Вторым места предстоит сыграть стыковой раунд с клубами, которые займут третьи позиции на групповой стадии ЛЕ, а победители этих противостояний попадут в 1/8 финала ЛК.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.