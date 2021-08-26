"Заря" бесславно проиграла "Рапиду" и покинула Лигу Европы (видео)

"Заря" продолжит свой путь в Лиге конференций.

"Заря" не сумела преодолеть раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22, уступив в ответном матче раунда плей-офф венском "Рапиду". Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершился минимальной победой гостей со счетом 2:3.

Луганчане вновь перестреляли "Рапид" по количеству ударов, но опять австрийцы были намного результативнее. На голы Марко Грюлля, Лео Граймля и Таксиархиса Фунтаса украинская команда ответила лишь точным ударом от Александра Гладкого и реализованным пенальти в исполнении Шахаба Захеди. К слову, под занавес поединка иранский форвард не реализовал еще один пенальти.

"Заря" 2:3 "Рапид"

Голы: Гладкий 40ʼ, Шахаб 87ʼ (с пенальти)— Грюлль 10ʼ, Граймль 15ʼ, Фунтас 68ʼ

(Первый матч 0:3)

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами, который проходил в Австрии, завершился разгромной победой "Рапида" со счетом 3:0. Таким образом, в групповой этап ЛЕ по сумме двух матчей попадет именно австрийский коллектив. "Заря", в свою очередь, сыграет на групповом этапе Лиги конференций. Жеребьевки обоих еврокубков состоятся 27 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер", которые остались единственными представителями Украины в еврокубках, узнали соперников в Лиге чемпионов.