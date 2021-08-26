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"Зоря" безславно програла "Рапіду" і покинула Лігу Європи (відео)

Автор
М. Корнілов
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"Зоря" безславно програла "Рапіду" і покинула Лігу Європи (відео) Новина оновлена 26 серпня 2021, 22:18
"Зоря" — "Рапід"

"Зоря" продовжить свій шлях у Лізі конференцій.

"Зоря" не зуміла подолати раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22, поступившись в матчі-відповіді раунду плей-офф віденському "Рапіду". Зустріч, що проходила в Запоріжжі на "Славутич-Арені", завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 2:3.

Луганчани знову перестріляли "Рапід" за кількістю ударів, але знову австрійці були набагато результативніше. На голи Марко Грюля, Лео Граймля і Таксіархіса Фунтаса українська команда відповіла лише точним ударом Олександра Гладкого і реалізованим пенальті у виконанні Шахаба Захеді. До слова, під завісу поєдинку іранський форвард не реалізував ще один пенальті.

"Зоря" 2:3 "Рапід"

Голи: Гладкий 40’, Шахаб 87’ (з пенальті) — Грюлль 10’, Граймль 15’, Фунтас 68’

(Перший матч 0:3)

"Телеграф" нагадує, що перший поєдинок між командами, який проходив в Австрії, завершився розгромною перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0. Таким чином, в груповий етап ЛЄ за сумою двох матчів потрапив саме австрійський колектив. "Зоря", в свою чергу, зіграє на груповому етапі Ліги конференцій. Жеребкування обох єврокубків відбудеться 27 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" і "Шахтар", які залишилися єдиними представниками України в єврокубках, дізналися суперників у Лізі чемпіонів.

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