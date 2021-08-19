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"Зоря" стартувала в єврокубках з розгромної поразки: відеоогляд матчу з "Рапідом"

Автор
М. Корнілов
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"Зоря" стартувала в єврокубках з розгромної поразки: відеоогляд матчу з "Рапідом" Новина оновлена 20 серпня 2021, 00:35
Рапід — Зоря

"Зоря" поступилася в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи.

У четвер, 19 серпня, луганська "Зоря" провела виїзний поєдинок з віденським "Рапідом" в рамках першого матчу раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22. Зустріч, що проходила в столиці Австрії на "Вестштадіоні", завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Відкрив рахунок в поєдинку грецький форвард "Рапіда" Таксіархіс Фунтас. 25-річний нападник після невдалого виносу м’яча у виконанні воротаря "Зорі" Микити Шевченка отримав м’яч від партнера, а потім холоднокровно переграв кіпера в ближньому бою. Луганська команда атакувала і атакувала багато, правда, м’яч мов зачарований не хотів залітати у ворота віденського колективу. Розплата за розтрачені моменти прийшла під завісу поєдинку. Австрійський форвард Ерджан Кара продавив Імерекова і потужним ударом прошив Шевченко. А за 5 хвилин до закінчення зустрічі Марко Грюлль довів рахунок до розгромного.

"Рапід" — "Зоря" 3:0

Голи: Фунтас 29’, Кара 78’, Грюлль 85’

Відеоогляд поєдинку:

"Зоря" все ще може поборотися за вихід в груповий етап ЛЄ, але для цього треба перемагати з великим рахунком "Рапід" у Запоріжжі. Гра у відповідь між командами відбудеться наступного четверга, 26 серпня. Той, хто програє в двоматчевій дуелі відправиться у груповий етап Ліги конференцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" успішно стартував в раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

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