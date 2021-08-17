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"Шахтар" на виїзді обіграв "Монако" в Лізі чемпіонів (відео)

Автор
М. Корнілов
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"Шахтар" на виїзді обіграв "Монако" в Лізі чемпіонів (відео) Новина оновлена 18 серпня 2021, 08:28
Педріні відсвяткував гол у ворота Монако

Донецький "Шахтар" і "Монако" зіграли перший матч кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

У вівторок, 17 серпня, "Шахтар" на стадіоні "Луї II" в Монако провів виїзний матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти місцевого клубу. Підсумком зустрічі стала мінімальна перемога донеччан з рахунком 0:1.

"Гірники" плавно входили в гру і навіть віддали м’яч супернику, а в середині першого тайму "Монегаски" не встежили за новачком "Шахтаря" Педріньо. Бразилець показав свою майстерність, залишивши в дурнях всю центральну ланку оборонців господарів, а також воротаря Маєцкі. Потім донеччани віддали м’яч супернику, і "Монако" засипав українську команду масою атак. У другому таймі команди відверто "спали", і тільки під завісу поєдинку представник Ліги 1 почав створювати біля воріт донеччан один момент за іншим. На щастя для "Гірників", в рамці донецької команди впевнено діяв Анатолій Трубін.

"Монако" 0:1 "Шахтар"

Гол: Педріньо 19’

Повний відеоогляд матчу буде доступний тут пізніше.

Відзначимо, друга гра між командами відбудеться 25 серпня в Харкові. За підсумками двоматчевої дуелі команди визначать щасливчика, який потрапить в груповий раунд ЛЧ. До слова, з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола. Той, хто програє, в свою чергу, попаде до групової стадії Ліги Європи.

"Телеграф" нагадує, що "Шахтар" і "Монако" стартували у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду. Там "Гірники" двічі обіграли бельгійський "Генк", а "Монегаски" пройшли празьку "Спарту" (загальний рахунок — 5:1).

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