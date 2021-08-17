"Шахтер" на выезде обыграл "Монако" в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" и "Монако" сыграли первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник, 17 августа, "Шахтер" на стадионе "Луи II" в Монако провел выездной матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против местного клуба. Итогом встречи стала минимальная победа дончан со счетом 0:1.

"Горняки" плавно входили в игру и даже отдали мяч сопернику, а в середине первого тайма "Монегаски" не уследили за новичком "Шахтера" Педриньо. Бразилец показал свое мастерство, оставив в дураках всю центральную оборону хозяев, а также вратаря Маецки. Затем дончане отдали мяч сопернику, и "Монако" засыпал украинскую команду массой атак. Во втором тайме команды откровенно "спали", и только под занавес поединка представитель Лиги 1 начал создавать у ворот дончан один момент за другим. К счастью для "Горняков", в рамке донецкой команды уверенно действовал Анатолий Трубин.

"Монако" 0:1 "Шахтер"

Гол: Педриньо 19ʼ

Отметим, ответная игра между командами состоится 25 августа в Харькове. По итогам двухматчевой дуэли команды определят счастливчика, который попадет в групповой раунд ЛЧ. К слову, с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола. Проигравший, в свою очередь, окажется на групповой стадии Лиги Европы.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" и "Монако" стартовали в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Там "Горняки" дважды обыграли бельгийский "Генк", а "Монегаски" прошли пражскую "Спарту" (общий счет — 5:1).