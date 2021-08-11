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Месси в ПСЖ, "Шахтер" прошел "Генк", а "Колос" вылетел из еврокубков: главные новости футбола

Месси в ПСЖ, "Шахтер" прошел "Генк", а "Колос" вылетел из еврокубков: главные новости футбола
08:02 Сегодня Телеграф

Прошедшие сутки, 10 августа, были весьма насыщены футбольными событиями. ТОП-темой дня стал контракт Лионеля Месси с французским клубом "Пари Сен-Жермен". В Украине - победой порадовал "Шахтер", а ковалевский "Колос" расстроил вылетом из еврокубков. Также украинский футболист Роман Яремчук дебютировал за португальский клуб "Бенфика" и заработал для них заветный гол.

О главных новостях футбола за 10 августа - в материале "Телеграф".

Месси в ПСЖ

Аргентинец Лионель Месси, который более 20 лет играл за "Барселону", 10 августа официально стал игроком ПСЖ.

Об этом сообщил французский клуб, опубликовав ролик-презентацию.

"Новый бриллиант в Париже", — говорится в описании видео.

Месси подписал контракт на два года с возможностью продления еще на год. За французов Лионель сыграет под непривычным для себя номером - 30.

Шахтер VS Генк

"Шахтер" во второй раз одержал победу в матче с "Генком". Во вторник, 10 августа, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионом "горняки" выиграли со счетом 2:1. 

Украинский клуб принимал соперников на НСК "Олимпийский". Голами отметились: Траоре (27 минута), Маркос Антонио (77 минута). А на 90-й минуте Хейнен отыграл один мяч.

Отметим, что первая игра между этими клубами также завершилась в пользу "Шахтера" со счетом 2:1. 

В двухматчевом противостоянии Шахтер VS Генк в следующий раунд квалификации со счетом 4:2 вышли украинские "горняки".

Вылет "Колоса" из еврокубков

Второй год подряд "Колос" вылетает из квалификации еврокубков. В этот раз команда из Ковалевки не смогла пройти "Шахтер" из Караганды, проиграв в серии пенальти.

Напомним, что первый поединок между командами завершился вничью со счетом 0:0. Во второй, который 10 августа состоялся в Нур-Султане также зафиксировали нулевую ничью, поэтому была разыграна серия пенальти.

Игроки "Колоса" не смогли реализовать три пенальти из четырех - все отбил вратарь.

В результате "Шахтер" выиграл по пенальти 3:1, и "Колос" вылетел из еврокубков.

Яремчук забил гол для Бенфики

Украинский футболист Роман Яремчук в дебютном матче за "Бенфику" против московского "Спартака" отметился голом в ворота соперника.

Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, заменив на поле Рамоса. Уже на 2-й минуте Роман забил гол за "орлов", который был засчитан как автогол.

Украинец в штрафной обыгрался с партнером, после чего решил бить по воротам. Мяч полетел в нужном направлении, по пути ударив в игрока Спартака, и уже от него рикошетом залетел в ворота.

Таким образом Яремчук отпраздновал первый гол за Бенфику, которая в итоге победила со счетом 2:0.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главной причиной ухода Месси из "сине-гранатовых" стали деньги.  Также появились подробности о контракте аргентинца с ПСЖ, в частности - приблизительный размер зарплаты.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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ФК Шахтер, Лионель Месси, Роман Яремчук, Новости футбола Украины, ФК Колос.
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