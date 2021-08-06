Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба

Аргентинский "инопланетянин" Лионель Месси покидает "Барселону". Кошмар любого фаната сине-гранатового клуба стал явью, и теперь болельщики боятся, что команда опустится до уровня условной "Осасуны" и не зря.

За годы, проведенные в "Барселоне" (а это больше 20 лет, - прим. ред.), Месси стал для клуба больше, чем футболистом, больше, чем капитаном - идолом. Лионель своей игрой завоевал сердца болельщиков Каталонии, а затем и всего мира. С его именем ассоциируется современный футбол, люди далекие от игры в мяч наверняка слышали и не раз про шестикратного обладателя "Золотого мяча" из Аргентины, несмотря на то, что Лионель ведет довольно спокойный образ жизни, в отличии от своего главного соперника в борьбе за величие - Криштиану Роналду.

Лучшие времена Ла Лиги позади

Именно соперничество с португальцем сделало Месси тем, кто он является сейчас. Аргентинец, как только стал попадать в состав "Блаугранас", вышел на уровень CR7, а затем и превзошел того (по мнению многих любителей футбола). Лучшие время испанского чемпионата припали на тот период, когда в нем играли две суперзвезды. Соперничество "Реала" и "Барселоны" отходило на второй план из-за этих двух. Прошло время, и Роналду покинул "Реал", а Ла Лига потерпела болезненный удар по привлекательности. Теперь ушел Месси...Примера получила сокрушительный удар по имиджу, а финансовые потери высшего испанского дивизиона необратимы.

А как же "Барселона"

"Барселона" никуда не денется, но без Месси в клубе образовалась бездна, которую никогда не закроют. Лионель покинул команду, будучи лидером. Аргентинец на собственных плечах вел "Барселону" к титулам в прошлом сезоне, однако сложилось все хорошо лишь в Кубке Испании, и только из-за того, что нынешние игроки "Барсы" и близко не дотягивают до уровня Месси. В прошлом сезоне "Блоха" наколотил в ворота соперников 38 голов, а также отдал 14 ассистов в 47 матчах. Потеря такого игрока станет катастрофой для "Барселоны", которая и так переживает не лучшие времена.

Деньги

Именно деньги стали причиной того, что "Барселона" не смогла переподписать Месси. Новые правила Ла Лиги, которые были введены для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса, сыграли злую шутку с каталонцами и те не смогли подписать новое соглашение с аргентинцем, несмотря на желание самого футболиста. В 2021 году прогремел скандал, связанный с зарплатой Месси в стане "Сине-гранатовых". Согласно данным испанских СМИ, она составляла 555 млн евро за пять лет с учетом различных бонусов. Также СМИ сообщали, что Месси был готов пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в команде, однако этого было недостаточно для достижения "потолка зарплат" Ла Лиги.

Куда дальше

Месси все еще может остаться в "Барселоне", а публичное сообщение о прощании с игроком могло быть предупреждением для Ла Лиги. Дело в том, что Примера вряд ли хочет, чтобы такой звездный игрок покинул чемпионат, а потому все еще может сделать исключение в своих правилах. Если этого не произойдет, вариантов продолжения у Лионеля не так много. Далеко не все топ-клубы могут потянуть финансовые запросы футболиста, однако желающие все же есть. Главным претендентом на 34-летнего форварда является ПСЖ, который следить за ситуацией с игроком еще с прошлого лета, когда прогремел большой скандал с возможным уходом аргентинца из "Барсы". К слову, те события привели к смене руководства в "Барселоне". Также не исключается вариант с переездом в Аргентину, где Месси может выступать за свой бывший клуб "Ньюэллс Олд Бойз".

В любом случае мы стали свидетелями исторического события в спорте. Легенда "Барселоны" покидает команду не на своих условиях, а что будет дальше - покажет время.

К слову, это лето стало для Месси успешным на международном уровне, ведь Аргентина победила в Кубке Америки.