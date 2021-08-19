Укр

"Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения: видеообзор матча с "Рапидом"

Автор
М. Корнилов
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"Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения: видеообзор матча с "Рапидом" Новость обновлена 20 августа 2021, 00:35
Рапид - Заря

"Заря" уступила в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

В четверг, 19 августа, луганская "Заря" провела выездной поединок с венским "Рапидом" в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Встреча, проходившая в столице Австрии на "Вестштадионе", завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Открыл счет в поединке греческий форвард "Рапида" Таксиархис Фунтас. 25-летний нападающий после неудачного выноса мяча в исполнении вратаря "Зари" Никиты Шевченко получил мяч от партнера, а затем хладнокровно переиграл кипера в ближнем бою. Луганская команда атаковала и атаковала много, правда, мяч как заколдованный не хотел залетать в ворота венского коллектива. Расплата за растраченные моменты пришла под занавес поединка. Австрийский форвард Эрджан Кара продавил Имерекова и мощным ударом прошил Шевченко. А за 5 минут до окончании встречи Марко Грюлль довел счет до разгромного.

"Рапид" — "Заря" 3:0

Голы: Фунтас 29ʼ, Кара 78ʼ, Грюлль 85ʼ

Видеообзор поединка:

"Заря" все еще может побороться за выход в групповой этап ЛЕ, но для этого надо побеждать с крупным счетом "Рапид" в Запорожье. Ответная игра между командами состоится в следующий четверг, 26 августа. Проигравший в двухматчевой дуэли отправится в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" успешно стартовал в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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