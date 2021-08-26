Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Стало відомо, хто з ким зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22.

У четвер, 26 серпня, в Стамбулі відбулася довгоочікувана процедура жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У столиці Туреччини були сформовані вісім груп по чотири команди. Автоматичні путівки на цю стадію турніру отримали 26 команд, а ще шість колективів, включаючи "Шахтар", пробилися сюди за підсумками раунду плей-офф кваліфікації.

Команди з однієї асоціації не могли потрапити в одну групу. Крім того, представники асоціацій з безліччю клубів були розділені на пари, щоб уникнути проведення їх матчів в один день.

Результати жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів 2021/22:

Результати жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів 2021/22

Група A: "Манчестер Сіті", ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Брюгге".

Група B: "Атлетіко", "Ліверпуль", "Порту", "Мілан".

Група C: "Спортінг", "Боруссія" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ".

Група D: "Інтер", "Реал", "Шахтар", "Шериф".

Група E: "Баварія", "Барселона", "Бенфіка", "Динамо".

Група F: "Вільярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".

Група G: "Лілль", "Севілья", "Зальцбург", "Вольфсбург".

Група H: "Челсі", "Ювентус", "Зеніт", "Мальме".

Перші матчі групового етапу будуть зіграні 14/15 вересня, а завершиться групова стадія ЛЧ 7/8 грудня.

Раніше Мудрик розповів, як його надихнув Де Дзербі на гол, який вивів "Шахтар" в груповий етап Ліги чемпіонів.