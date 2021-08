"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников по группе: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоится долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

(начало — в 19:00 по Киеву)

Украину на групповом этапе Лиги чемпионов будут представлять два клуба — "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" на пути к главному еврокубку прошли два квалификационных раунда, оставив позади бельгийский "Генк" и представителя Лиги 1 "Монако". Именно с "Монегасками" 25 августа дончане сражались за заветную путевку в ЛЧ, добыв в Харькове приемлемый результат.

Перед жеребьевкой команды были разделены на 4 корзины по 8 групп. В ходе процедуры клубы из одной ассоциации не смогут попасть друг другу в группу. Кроме того, УЕФА, похоже, вновь разведет украинские и российские команды.

Состав корзин:

