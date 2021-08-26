"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников по группе: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Автор
24
"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников по группе: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов Новость обновлена 26 августа 2021, 11:08
Жеребьевка Лиги чемпионов

Кто достанется "Шахтеру" и "Динамо" в соперники?

В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоится долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия, которое начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

(начало — в 19:00 по Киеву)

Украину на групповом этапе Лиги чемпионов будут представлять два клуба — "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" на пути к главному еврокубку прошли два квалификационных раунда, оставив позади бельгийский "Генк" и представителя Лиги 1 "Монако". Именно с "Монегасками" 25 августа дончане сражались за заветную путевку в ЛЧ, добыв в Харькове приемлемый результат.

Перед жеребьевкой команды были разделены на 4 корзины по 8 групп. В ходе процедуры клубы из одной ассоциации не смогут попасть друг другу в группу. Кроме того, УЕФА, похоже, вновь разведет украинские и российские команды.

Состав корзин:

Уже известны базовые даты проведения матчей групповой стадии:

  • Тур 1: 14/15 сентября
  • Тур 2: 28/29 сентября
  • Тур 3: 19/20 октября
  • Тур 4: 2/3 ноября
  • Тур 5: 23/24 ноября
  • Тур 6: 7/8 декабря

По две лучших команд из группы выйдут в 1/8 финала ЛЧ. Занявшие третьи места клубысыграют в стыковых поединках с командами, которые станут вторыми на групповой стадии ЛЕ. Победители этого противостояния попадут в 1/8 финала ЛЕ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шериф" под руководством украинского тренера пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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