Укр

Паралимпиада в Токио: медальный зачет

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Паралимпиада в Токио: медальный зачет Новость обновлена 25 августа 2021, 11:18
Параолимпийские игры

Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Токио.

В Японии проходят XVI летние Паралимпийские игры, которые стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. В этой статье будет доступен медальный зачет Паралимпиады-2020.

Медальный зачет Паралимпийских игр в Токио (обновляется)

Медальный зачет Паралимпийских игр в Токио
Медальный зачет Паралимпийских игр в Токио

В соревнованиях примут участие спортсмены из 168 стран мира, которые будут сражаться за медали в 22 видах спорта. Сборная Украины представлена на Играх 143 атлетами, которые выступят в 15 видах спорта. Отметим, украинские спортсмены дебютируют на Паралимпиаде сразу в трех видах: голбол (мужская команда), бадминтон и тхэквондо. К слову последние две дисциплины представлены на Паралимпиаде впервые.

Ранее "Телеграф" показывал яркие фото с церемонии открытия Паралимпиады в Токио. Кроме того, мы рассказывали о составе национальной паралимпийской команды, а также где смотреть Паралимпийские игры в Украине.

Напомним, в начале августа в Токио завершились летние Олимпийские игры, на которых сборная Украины добыла 19 медалей, включая одно "золото". "Желто-синие" по итогам соревнований расположились на 44-м месте в медальном зачете.

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