Паралимпиада в Токио: состав сборной Украины, где смотреть соревнования

Паралимпийские игры вот-вот начнутся в Японии. Знакомимся с нашей командой.

Во вторник, 24 августа, в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры, которые продлятся до 5 сентября.

Украина на главном старте пятилетия будет представлена ​​143 спортсменами в 15 видах спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

С полным составом паралимпийской сборной Украины на Игры в Токио можно ознакомиться на сайте paralympic.org.ua.

Следить в прямом эфире за выступлением паралимпийцев можно на equalympic.tv и на ТК UA:Перший. Добавив, что медальные соревнования начнутся в ночь на 25 августа (время киевское).

Отметим, Паралимпиада пройдет без болельщиков из-за ситуации с коронавирусом в Японии. Кроме того, турнир должен был состояться еще в 2020 году, но по той же причине был перенесен на август 2021 года.

"Телеграф" напоминает, что в начале августа в Токио завершились летние Олимпийские игры, на которых сборная Украины завоевала 19 медалей, включая одно "золото".