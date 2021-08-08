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Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)
17:39 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: НОК Украины

Летние Олимпийские игры в Токио завершены, и теперь самое время подводить итоги. Сборная Украины завоевала 19 медалей на Играх в Японии, превзойдя по этому показателю предыдущий спортивный форум в Рио (11 медалей), правда, на этот раз у украинской команды только одно "золото". "Телеграф" предлагает вам вспомнить имена всех наших медалистов на XXXII Олимпиаде.

Олимпиада: полный медальный зачет Игр в Токио

Безусловно, главный герой на Олимпиаде-2020 - Жан Беленюк, который стал единственным представителем Украины с олимпийским "золотом" в Токио. Жан добыл победу на турнире по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

Жан Беленюк с флагом Украины

В составе сборной Украины несколько мульти-медалистов Токио. Пловец Михаил Романчук добыл "серебро" в заплыве на 1500 м в/c, а также "бронзу" на дистанции 800 м в/c.

Михаил Романчук в олимпийском бассейне Токио

Второй мульти-медалисткой Игр стала Людмила Лузан. Вместе с Анастасией Четвериковой она выиграла "серебро" в гребле на каноэ в соревновании двоек на дистанции 500 метров. Также Лузан завоевала "бронзу" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова с флагом Украины

Людмила Лузан с флагом Украины

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли две "бронзы". Сначала в дуэте а затем и в командном турнире.

Марта Федина и Анастасия Савчук на Олимпиаде в Токио

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно стали третьими в командном первенстве по артистическом плаванию.

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно на Олимпиаде в Токио

Украинская велогонщица Елена Старикова на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро" на велотреке в спринте. 

Елена Старикова на велотреке в Токио

Украинский боксер Александр Хижняк хотел взять "золото", но довольствовался лишь "серебром" в весовой категории до 75 кг. 

Александр Хижняк на олимпийском турнире по боксу в Токио

Украинская каратистка Анжелика Терлюга на Олимпийских играх в Токио завоевала "серебро". Украинка выступала в дисциплине кумите в весовой категории до 55 кг.

Анжелика Терлюга на олимпийском турнире в Токио

Сенсационным медалистом в Токио стал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, который выиграл "серебро" в весовой категории до 67 кг.

Парвиз Насибов в Токио

"Бронзу" добыла юная легкоатлетка Ярослава Магучих, которая соревновалась в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих с флагом Украины

Украинский каратист Станислав Горуна на Олимпийских играх в Токио выиграл бронзовую медаль в дисциплине кумите в весовой категории до 75 кг.

Станислав Горуна на Олимпийских играх в Токио

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "бронзу" в весовой категории до 62 кг.

Ирина Коляденко на Олимпиаде в Токио

Алла Черкасова добыла "бронзу" в борьбе в весовой категории до 68 кг.

Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио

Теннисистка Элина Свитолина стала третьей на олимпийском турнире в женском одиночном разряде.

Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио

"Бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте добыли Елена Костевич и Олег Омельчук

Елена Костевич и Олег Омельчук с бронзовыми медалями Олимпийских игр

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл поединок за третье место на индивидуальном турнире шпажистов.

Игорь Рейзлин на Олимпиаде в Токио

Дзюдоистка Дарья Белодед добыла первую медаль Украины на ОИ в Токио - "бронзу" в весовой категории до 48 кг.

Дарья Белодед на Олимпиаде в Токио

Напомним, 8 августа на Олимпиаде в Токио состоялись последние соревнования, с результатами которых можно ознакомиться у нас на сайте. Также в воскресенье прошла  церемония закрытия Олимпиады-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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