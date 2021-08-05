Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Людмила Лузан на Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

24-летняя украинка преодолела дистанцию за 47.034, а отставание от лидера составило чуть более секунды. Победу в каноэ-одиночке завоевала американка Невин Харрисон, "серебро" досталось канадке Лоранс Венсан-Лапуант. Добавим, что эта медаль стала первой в гребле для Украины на Олимпиаде в Японии.

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В этой статье будут добавлены и другие медальные результаты 13-го соревновательного дня в гребле.