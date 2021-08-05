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Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
06:08 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская спортсменка Людмила Лузан на Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

24-летняя украинка преодолела дистанцию за 47.034, а отставание от лидера составило чуть более секунды. Победу в каноэ-одиночке завоевала американка Невин Харрисон, "серебро" досталось канадке Лоранс Венсан-Лапуант. Добавим, что эта медаль стала первой в гребле для Украины на Олимпиаде в Японии.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

Результаты в 200-метровке в каноэ-одиночке на Олимпиаде в Токио

В этой статье будут добавлены и другие медальные результаты 13-го соревновательного дня в гребле.

На счету сборной Украины 12 медалей (1 "золото", 2 "серебра" и 9 "бронз"). "Бронзу" также добыли дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, теннисистка Элина Свитолинаборчиха Алла Черкасова, борчиха Ирина Коляденко, дуэт из артистического плавания Марта Федина и Анастасия Савчук и пловец Михаил Романчук, который показал третий результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, на счету Михаила и "серебро" в Токио на дистанции 1500 м в/с. Также "серебро" завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, а "золото" добыл его коллега по цеху Жан Беленюк.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Людмила Лузан, Токио-2020, Гребля на байдарках и каноэ.
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