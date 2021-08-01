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Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
05:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram misha_romanchuk

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в заплыве одержал американец Роберт Финке, а "бронзу" завоевал немец Флориан Велльброк. Еще один украинец Сергей Фролов завершил финальный заплыв последним.

Результаты заплыва мужчина на дистанции 1500 м в/c у мужчин:

"Телеграф" напоминает, что Роман уже брал медаль в Токио. Недавно украинский пловец стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Кроме того, в Японии украинец установил олимпийский рекорд в этой дисциплине, которая впервые была представлена на Играх.

На счету сборной Украины еще 4 бронзовых наград. В весовой категории до 48 кг на олимпийском турнире по дзюдо третьей стала Дарья Билодид. Бронзовые награды  выиграли фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге и стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте. Кроме того, 31 июля теннисистка Элина Свитолина взяла "бронзу" в индивидуальном первенстве среди женщин.

На играх в Токио начался 9-й соревновательный день, за ходом которого можно следить в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Михаил Романчук, Токио-2020.
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