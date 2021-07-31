Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
На Олимпиаде разыграли первые медали в парусном спорте
На Олимпиаде разыграли первые медали в парусном спорте
Турнир по дзюдо подарил сенсацию на Олимпиаде в Токио
Турнир по дзюдо подарил сенсацию на Олимпиаде в Токио
Россиянки выиграли командный турнир саблисток на Олимпийских играх
Россиянки выиграли командный турнир саблисток на Олимпийских играх
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в регби
На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в регби

Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
14:43 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Матч за "бронзу" Олимпийских игр против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной завершился волевой победой украинки со счетом 1:2 - 6:1, 6:7 (5:7), 4:6. 

В первом сете Элина была попросту разгромлена со счетом 6:1. Во второй партии игра выровнялась, и дело дошло до тай-брейка, в котором победу одержала представительница Украины - 6:7 (5:7). В начале третьего сета Элина вновь смотрелась не убедительно, что привело к обидному брейк-поинту в дебюте партии. Свитолина вновь выровняла игру и сумела сделать обратный брейк, а при счете 4:4 украинке вновь удалось выиграть подачу соперницы. В итоге Элина довела дело до победы в решающем сете со счетом 4:6, правда, последний гейм выдался очень затяжным и нервным.

Напомним, в 1/2 финала Свитолина уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 3:6, 1:6. В 1/4 финала олимпийского турнира 26-летняя Элина одолела итальянку Камилу Джорджи со счетом 4:6, 4:6. В 1/8 финала Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6, а в 1/16 финала Элина переиграла Айлу Томлянович - 4:6, 6:3, 6:4. В первом раунде олимпийского турнира украинка оказалась сильнее немки Лауры Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

В финале турнира Вондроушова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Эта игра состоится сегодня, 31 июля, и начнется позднее.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию восьмого игрового дня. Все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте

Напомним, ранее украинцы завоевали четыре "бронзы" в Токио. В весовой категории до 48 кг на олимпийском турнире по дзюдо третьей стала Дарья Билодид. Затем бронзовые  медали завоевали фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге, стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, а также пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 251

Все по теме:

Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Теннис, Токио-2020, Елена Рыбакина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 8-го игрового дня
02 Беларусь взяла первое "золото" на Олимпиаде
03 Олимпиада, день 8-й: кто выиграл медали в плавании
04 На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в триатлоне
05 Стрелковый спорт на Олимпиаде: результаты 8-го игрового дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь