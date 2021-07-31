Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020

Матч за "бронзу" Олимпийских игр против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной завершился волевой победой украинки со счетом 1:2 - 6:1, 6:7 (5:7), 4:6.

В первом сете Элина была попросту разгромлена со счетом 6:1. Во второй партии игра выровнялась, и дело дошло до тай-брейка, в котором победу одержала представительница Украины - 6:7 (5:7). В начале третьего сета Элина вновь смотрелась не убедительно, что привело к обидному брейк-поинту в дебюте партии. Свитолина вновь выровняла игру и сумела сделать обратный брейк, а при счете 4:4 украинке вновь удалось выиграть подачу соперницы. В итоге Элина довела дело до победы в решающем сете со счетом 4:6, правда, последний гейм выдался очень затяжным и нервным.

Напомним, в 1/2 финала Свитолина уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 3:6, 1:6. В 1/4 финала олимпийского турнира 26-летняя Элина одолела итальянку Камилу Джорджи со счетом 4:6, 4:6. В 1/8 финала Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6, а в 1/16 финала Элина переиграла Айлу Томлянович - 4:6, 6:3, 6:4. В первом раунде олимпийского турнира украинка оказалась сильнее немки Лауры Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

В финале турнира Вондроушова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Эта игра состоится сегодня, 31 июля, и начнется позднее.

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Напомним, ранее украинцы завоевали четыре "бронзы" в Токио. В весовой категории до 48 кг на олимпийском турнире по дзюдо третьей стала Дарья Билодид. Затем бронзовые медали завоевали фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге, стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте, а также пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем.