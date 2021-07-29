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Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр

Свитолина сразится только за "бронзу" Олимпийских игр
14:48 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные матчи среди теннисисток в женском одиночном разряде. В частности, украинка Элина Свитолина уступила в двух партиях чешке Маркете Вондроушовой со счетом 3:6, 1:6.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

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Соперницы начали довольно нервно, обменявшись брейками в первых двух геймах. В пятом розыгрыше Элина вновь не сумела взять свою подачу, и в итоге это привело к поражению украинки в первом сете - 3:6. Во второй партии для Элины все обернулось разгромом - 1:6.

В финале Вондроушова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. В битве за "бронзу" Элина сойдется с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, в четвертьфинале олимпийского турнира 26-летняя Элина одолела итальянку Камилу Джорджи со счетом 4:6, 4:6. В 1/8 финала Свитолина выбила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6, а в 1/16 финала Элина оказалась сильнее Айлы Томлянович, переиграв австралийку со счетом 4:6, 6:3, 6:4. На старте олимпийского турнира украинка одолела немку Лаура Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

За ходом шестого игрового дня Олимпиады в Токио, который подарил Украине еще одну "бронзу", можно следить в онлайн-трансляции от "Телеграф".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Токио-2020.
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