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Еще одна "бронза": украинский пловец Романчук стал третьим на Олимпиаде в Токио

Еще одна "бронза": украинский пловец Романчук стал третьим на Олимпиаде в Токио
04:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram misha_romanchuk

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио первый комплект медалей среди пловцов разыграли на дистанции 800 метров вольным стилем. Украинец Михаил Романчук стал третьим в финальном заплыве.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в соревновании одержал американец Роберт Финке, а "серебро" - итальянец Грегорио Пальтриньери. Еще один украинец Сергей Фролов показал шестой результат.

Результаты 800-метровки вольным стилем среди мужчин на Олимпийских играх в Токио:

Напомним, в квалификационном заплыве Михаил выиграл, попутно установив олимпийский рекорд в этой дисциплине. Отметим, дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена в программе Олимпиад.

Таким образом, сборная Украины на Олимпийских играх добыла свою четвертую "бронзу". Ранее награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг,  фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге и стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук.

На Олимпиаде в Токио начался шестой соревновательный день, за результатами которого можно следить в нашей онлайн-трансляции. Все результаты Олимпийских игры доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Сергей Фролов, Михаил Романчук, Токио-2020.
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