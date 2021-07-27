Скачать
Вторник, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Олимпийские игры, день третий: кто выиграл медали в тхэквондо
Олимпийские игры, день третий: кто выиграл медали в тхэквондо
Триатлонистка из Бермудских островов выиграла первое "золото" для своей страны в истории Олимпиад
Триатлонистка из Бермудских островов выиграла первое "золото" для своей страны в истории Олимпиад
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в плавании
Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в плавании
Украинские гимнасты не сумели навязать борьбу за медали в командном многоборье на Олимпиаде
Украинские гимнасты не сумели навязать борьбу за медали в командном многоборье на Олимпиаде

Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
05:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook НОК Украины

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украину в этой дисциплине представляли Елена Костевич и Олег Омельчук

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Украинцы сумели пробиться в малый финал за "бронзу", где нашим стрелкам противостояли сербы. В финале олимпийского турнира встретились команды олимпийского комитета  России (ОКР) и Китая. К слову, украинцы в основной квалификации набрали столько же баллов, сколько и команда ОКР, но россияне выбили больше десяток, что позволило им пройти в финал.

В битве за "бронзу" Костевич и Омельчук победили пару из Сербии Зорана Арунович/Дамир Микеч со счетом 16:12.

Результаты бронзового финала:

Для Омельчука эта Олимпиада стала четвертой в карьере, а медаль - первой. Костевич выступает уже на пятой Олимпиаде. Ранее украинка выигрывала "золото" в Афинах и две "бронзы" в Лондоне.

В финале китайцы Цзян Жансинь и Пан Вэй победили пару из ОКР Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов.

"Телеграф" напоминает, что на счету сборной Украины еще две бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге.

Следить за ходом четвертого игрового дня на Олимпиаде в Токио можно у нас на сайте. Главные новости Олимпиады-2020 доступны у нас в онлайне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 266

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Елена Костевич, Олег Омельчук, Токио-2020, Стрельба из пневматического пистолета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпиада: онлайн-трансляция 4-го игрового дня
02 Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио
03 Триатлонистка из Бермудских островов выиграла первое "золото" для своей страны в истории Олимпиад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь