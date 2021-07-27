Украинские стрелки Костевич и Омельчук выиграли "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украину в этой дисциплине представляли Елена Костевич и Олег Омельчук.

Украинцы сумели пробиться в малый финал за "бронзу", где нашим стрелкам противостояли сербы. В финале олимпийского турнира встретились команды олимпийского комитета России (ОКР) и Китая. К слову, украинцы в основной квалификации набрали столько же баллов, сколько и команда ОКР, но россияне выбили больше десяток, что позволило им пройти в финал.

В битве за "бронзу" Костевич и Омельчук победили пару из Сербии Зорана Арунович/Дамир Микеч со счетом 16:12.

Результаты бронзового финала:

Для Омельчука эта Олимпиада стала четвертой в карьере, а медаль - первой. Костевич выступает уже на пятой Олимпиаде. Ранее украинка выигрывала "золото" в Афинах и две "бронзы" в Лондоне.

В финале китайцы Цзян Жансинь и Пан Вэй победили пару из ОКР Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов.

"Телеграф" напоминает, что на счету сборной Украины еще две бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге.

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