Олимпиада: онлайн-трансляция 4-го игрового дня

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде в Токио состоится четвертый соревновательный день, в рамках которого будут разыграны 22 комплекта медалей в 14 видах спорта.

В четвертый соревновательный день украинцы будут бороться за награды лишь в трех видах спорта. Одними из фаворитами за медали будут наши стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук, которые выступят в командном миксте. Также определенные виды на медали имеет велогонщица Яна Беломоина, которая выступит в маунтинбайке. Виктория Ус лишь номинально претендует на награды, ведь пробилась в полуфинал гребного слалома только с 16-го места.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля:

3:00 Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м. Квалификация. Олег Омельчук/ Елена Костевич. Финал в 5:00

7:20 Бадминтон. Групповой этап, мужчины. Артем Почтарев – Брайз Левердес (Франция)

7:44 Стрельба из лука. Женщины. Личные соревнования, 1/32 финала. Лидия Сиченикова – Мишель Кроппен (Германия)

8:00 Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Ус. Финал в 10:15

8:12 Бокс. Женщины, 69 кг. 1/8 финала. Анна Лысенко - Умаима Белахбиб (Марокко)

9:00 Велоспорт, маунтинбайк. Женщины. Яна Беломоина

После 9:00 Теннис. Женщины, 1/8 финала. Элина Свитолина – Мария Саккари (Греция)

13:20 Плавание. Мужчины, 100 м в/с. Квалификация. Сергей Шевцов

14:40 Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Квалификация. Михаил Романчук, Сергей Фролов

Расписание и результаты медальных соревнований 27 июля на Олимпиаде в Токио:

0:30 - 3:10. Триатлон. Женщины

4:30 - 5:40. Плавание. Мужчины - 200 м в/с, 100 м спина. Женщины - 100 м спина, 100 м брасс

5:00 - 6:00. Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м.

8:15 - 11:15. Серфинг. Мужчины, женщины

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Женщины

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины

9:15 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды, винтовка, 10 м

9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 59 кг

10:15 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 81 кг. Женщины - 63 кг

11:30 - 16:40. Конный спорт. Командная выездка

12:30 - 14:40. Фехтование. Женская шпага, команда

13:45 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, женщины

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 64 кг

14.00 - 16:00 Софтбол. Женщины. Финал

14:40 - 16:10. Тхэквондо. Мужчины - 80+ кг. Женщины - 67+ кг

Напомним, по итогам 3-го соревновательного дня в лидеры медального зачета Игр в Токио вырвались атлеты из Японии, на счету которых уже 8 золотых наград. С итогами выступлений украинцев и медальными результатами спортсменов за 26 июля можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Олимпиады в Токио, где оперативно появляются данные о победителях всех соревнований.

На счету сборной Украины, которая занимает 42-е место в медальном зачете, две бронзовые награды, что были добыты дзюдоисткой Дарьей Билодид и шпажистом Игорем Рейзлиным.