Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится третий соревновательный день, в рамках которого будут разыграно 21 комплект наград.

Главной украинской надеждой в понедельник станет именитая саблистка Ольга Харлан, для которой эта Олимпиада стала четвертой, правда, личного "золота" у фехтовальщицы до сих пор нет. Кроме того, пара украинских прыгунов с вышки Алексей Середа/Олег Сербин могут потягаться за медали. Действующая чемпионка Европы Камила Конотоп попробует навязать борьбу лидерам дивизиона до 55 кг.

Первыми 26 июля за медали начнут борьбу триатлонисты (начало в 0:30 по Киеву).

Расписание и результаты медальных соревнований 26 июля на Олимпиаде в Токио:

0:30 - 3:00. Триатлон. Мужчины

4:30 - 6:40. Плавание. Мужчины - 100 м брасс, 4х100 вольный стиль. Женщины - 100 м баттерфляй, 400 м вольный стиль

6:45 - 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица

8:50 - 11:15. Стендовая стрельба. Скит - мужчины, женщины

9:00 - 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины

9:45 - 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины

10:15 - 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 73 кг. Женщины - 57 кг

13:00 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины

13:50 - 15:25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг

14:00 - 16:10. Настольный теннис. Микст

14:30 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 80 кг. Женщины - 67 кг

Игры в Токио продлятся до 8 августа. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2020 157 атлетами, которые выступят в 25 видах спорта. На Олимпийских играх украинцы уже завоевали две медали. В первый игровой день Дарья Билодид взяла "бронзу" в дзюдо в весовой категории до 48 кг. А во второй - третье место в мужской индивидуальной шпаге занял Игорь Рейзлин.

Со всеми чемпионами Игра в Токио можно ознакомиться в нашем онлайне Олимпиады.