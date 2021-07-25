Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады
Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде

Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится третий соревновательный день, в рамках которого будут разыграно 21 комплект наград.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Главной украинской надеждой в понедельник станет именитая саблистка Ольга Харлан, для которой эта Олимпиада стала четвертой, правда, личного "золота" у фехтовальщицы до сих пор нет. Кроме того, пара украинских прыгунов с вышки Алексей Середа/Олег Сербин могут потягаться за медали. Действующая чемпионка Европы Камила Конотоп попробует навязать борьбу лидерам дивизиона до 55 кг. 

Первыми 26 июля за медали начнут борьбу триатлонисты (начало в 0:30 по Киеву).

Расписание и результаты медальных соревнований 26 июля на Олимпиаде в Токио:

  • 0:30 - 3:00. Триатлон. Мужчины
  • 4:30 - 6:40. Плавание. Мужчины - 100 м брасс, 4х100 вольный стиль. Женщины - 100 м баттерфляй, 400 м вольный стиль
  • 6:45 - 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица
  • 8:50 - 11:15. Стендовая стрельба. Скит - мужчины, женщины
  • 9:00 - 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины
  • 9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины
  • 9:45 - 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины
  • 10:15 - 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные
  • 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 73 кг. Женщины - 57 кг
  • 13:00 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины
  • 13:50 - 15:25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд
  • 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг
  • 14:00 - 16:10. Настольный теннис. Микст
  • 14:30 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 80 кг. Женщины - 67 кг

Игры в Токио продлятся до 8 августа. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2020 157 атлетами, которые выступят в 25 видах спорта. На Олимпийских играх украинцы уже завоевали две медали. В первый игровой день Дарья Билодид взяла "бронзу" в дзюдо в весовой категории до 48 кг. А во второй - третье место в мужской индивидуальной шпаге занял Игорь Рейзлин.

Со всеми чемпионами Игра в Токио можно ознакомиться в нашем онлайне Олимпиады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 215

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
02 Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
03 Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
04 На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
05 Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь