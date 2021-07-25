Олимпиада: онлайн-трансляция 3-го игрового дня

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится третий соревновательный день, в рамках которого будут разыграно 21 комплект наград.
Главной украинской надеждой в понедельник станет именитая саблистка Ольга Харлан, для которой эта Олимпиада стала четвертой, правда, личного "золота" у фехтовальщицы до сих пор нет. Кроме того, пара украинских прыгунов с вышки Алексей Середа/Олег Сербин могут потягаться за медали. Действующая чемпионка Европы Камила Конотоп попробует навязать борьбу лидерам дивизиона до 55 кг.
Первыми 26 июля за медали начнут борьбу триатлонисты (начало в 0:30 по Киеву).
Расписание и результаты медальных соревнований 26 июля на Олимпиаде в Токио:
Игры в Токио продлятся до 8 августа. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2020 157 атлетами, которые выступят в 25 видах спорта. На Олимпийских играх украинцы уже завоевали две медали. В первый игровой день Дарья Билодид взяла "бронзу" в дзюдо в весовой категории до 48 кг. А во второй - третье место в мужской индивидуальной шпаге занял Игорь Рейзлин.
Со всеми чемпионами Игра в Токио можно ознакомиться в нашем онлайне Олимпиады.