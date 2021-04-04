Украинка Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве (видео)

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, что проходит в Москве, украинка Камила Конотоп завоевала "золото".

Украинская тяжелоатлетка стала лучшей в двоеборье в весовой категории до 55 кг, показав лучший результат и в рывке (95 кг), и в толчке (113 кг), и в сумме (208 кг). Второе место заняла россиянка Светлана Ершова, а "бронза" досталась бельгийке Нине Стеркс.

Видео выступления украинки:

Гимн Украины в Москве:

Кроме того, "бронзу" на ЧЕ в толчке и двоеборье завоевал украинец Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 кг, а Ангелина Ломачинская (весовая категория до 45 кг) показала третий результат в рывке.

Отметим, в составе сборной Украины на ЧЕ по тяжелой атлетике в Россию отправились 16 спортсменов.

Ранее сообщалось о невероятном рекорде британской тяжелоатлетки.