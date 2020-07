Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)

Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно, весом 135 кг (297 фунтов).

Это достижение было зафиксировано 4 июля в местечке Мелтон в Великобритании, сообщает championat.com.

Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало Даниэль Ваджи, поднявшей аналогичную конструкцию весом в 129 кг (284 фунта). Новый рекорд британская спортсменка установила со второй попытки.

Томпсон четыре раза признавалась самой сильной женщиной Великобритании. В 2018 году она получила звание самой сильной женщины мира, а в прошлом году стала третьей в том же зачете.

Congratulations. Phenomenal lift by Andrea Thompson 130KG new log lift world record #inspirational plenty more left in the tank. love hearing how proud ⁦@biglozstrongman⁩ is of his athlete and all the hard work. pic.twitter.com/0den17BFxT