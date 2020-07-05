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Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)

Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Укринформ
Британка Томпсон побила мировой рекорд, подняв бревно весом 135 кг.

Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно, весом 135 кг (297 фунтов).

Это достижение было зафиксировано 4 июля в местечке Мелтон в Великобритании, сообщает championat.com.

Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало Даниэль Ваджи, поднявшей аналогичную конструкцию весом в 129 кг (284 фунта). Новый рекорд британская спортсменка установила со второй попытки.

Томпсон четыре раза признавалась самой сильной женщиной Великобритании. В 2018 году она получила звание самой сильной женщины мира, а в прошлом году стала третьей в том же зачете.

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Любопытно, что спортивную карьеру Томсон начала случайно. В 2014 году она пришла в тренажерный зал, чтобы похудеть к свадьбе подруги.

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Все по теме:

Спорт, Тяжелая атлетика, Андреа Томпсон.

Автор:

Телеграф
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