Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)

Британка Томпсон побила мировой рекорд, подняв бревно весом 135 кг.

Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно, весом 135 кг (297 фунтов).

Это достижение было зафиксировано 4 июля в местечке Мелтон в Великобритании, сообщает championat.com.

Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало Даниэль Ваджи, поднявшей аналогичную конструкцию весом в 129 кг (284 фунта). Новый рекорд британская спортсменка установила со второй попытки.

Томпсон четыре раза признавалась самой сильной женщиной Великобритании. В 2018 году она получила звание самой сильной женщины мира, а в прошлом году стала третьей в том же зачете.

Congratulations. Phenomenal lift by Andrea Thompson 130KG new log lift world record #inspirational plenty more left in the tank. love hearing how proud ⁦@biglozstrongman⁩ is of his athlete and all the hard work. pic.twitter.com/0den17BFxT — Missy_P (@Missy_Poison1) July 4, 2020

Любопытно, что спортивную карьеру Томсон начала случайно. В 2014 году она пришла в тренажерный зал, чтобы похудеть к свадьбе подруги.