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Динамо - Шахтер: видео голов и обзор матча

Динамо - Шахтер: видео голов и обзор матча
09:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Обзор украинского Класико Динамо - Шахтер.

В 29-м туре украинской Премьер-лиги в Киеве Динамо принимало донецкий Шахтер. Команде Каштру этот матч не был столь важен, как Киевлянам, которые борются за вторую позицию. Но, украинское Класико получилось на славу.

Динамо - Шахтер 2:3

Голы: Беньямин Вербич 51, Карлос Де Пена 67 - Тарас Степаненко 31, Евгений Коноплянка 39, Алан Патрик 72

Ребров на трибунах и голепад в матче Динамо - Шахтер (Фото)

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 74), Йосип Пиварич, Виталий Буяльский (Ибрагим Каргбо 84), Александр Сирота, Назарий Русин (Карлос Де Пена 46), Томаш Кендзёра

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Артём Бондаренко 77), Маркос Антонио, Жуниор Мораес (Фернандо 77), Евгений Коноплянка (Марлос 76), Манор Соломон (Тайсон 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Витао, Сергей Болбат (Маркиньос Сиприано 54), Додо

Предупреждения: Мохаммед Кадири 63 - Манор Соломон 17, Сергей Болбат 42, Тарас Степаненко 62

Удаление: Йосип Пиварич 90+2 (грубая игра)

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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