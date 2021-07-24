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Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
12:53 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялся бой за "бронзу" между украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид и израильтянкой Широй Ришони.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

В малом финале (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) Билодид в концовке поединка победила соперницу и завоевала первую медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Отметим, 20-летня Дарья не сумела пройти в финал олимпийского турнира, проиграв в полуфинальной схватке японке Фуне Тонаки

Билодид является двукратной чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг (2018 и 2019 годы), а также чемпионкой Европы (2017) и победительницей Европейских игр в Минске в 2019 году. На Олимпиаде в Токио украинка являлась одной из главных фавориток на победу.

Напомним, 24 июля на Олимпиаде в Токио проходит первый медальный день. За главными новостями Игр-2020 можно следить у нас на сайте. Отметим, сегодня в Токио сражался еще один украинский дзюдоист - Артем Лесюк (весовая категория до 60 кг), правда, украинец проиграл в четвертьфинале и не сумел зацепиться за "бронзу" в утешительном финале.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Дарья Белодед, Дарья Билодид.
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