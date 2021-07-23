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Олимпиада: онлайн-трансляция 1-го игрового дня

Олимпиада: онлайн-трансляция 1-го игрового дня
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио состоится первый соревновательный день, в рамках которого будут разыграны первые комплекты медалей.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

В стартовый игровой день на Олимпиаде атлеты будут бороться за 11 комплектов наград. В частности, будут разыграны первые медали в стрельбе из лука, пистолета и винтовки, велоспорте, тяжелой атлетике, дзюдо, фехтовании и тхэквондо. В связи с тем, что Игры проходят в Японии, соревновательный день на Олимпиаде начинается около трех утра по киевскому времени.

Расписание и результаты 1-го дня Олимпиады-2020, 24 июля (в скобках указаны имена украинских спортсменов, которые ведут борьбу за медали)

2.30 - 10.30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины, винтовка, 10 м

5.00 - 12.15. Велоспорт, шоссе. Мужчины

7.50 - 10.00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг

8.15 - 11.25. Стрельба из лука. Смешанные команды

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг (Дарья Билодид)

12.00 - 16.25. Фехтование. Мужская сабля, инд. Женская шпага, инд. (Елена Кривицкая)

13.00 - 16.40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Играх в Японии состоялась торжественная церемония открытия.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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