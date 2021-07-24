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На Олимпиаде в Токио состоялись заключительные медальные соревнования 1-го игрового дня

На Олимпиаде в Токио состоялись заключительные медальные соревнования 1-го игрового дня
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Coninews

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) прошли соревнования по тхэквондо среди мужчин и женщин. 

Медальный зачет Олимпиады в Токио

В частности, в Токио прошли соревнования среди мужчин в весовой категории до 58 кг. Победу на олимпийском турнире в этом весе одержал итальянец Вито Деллаквила, который решающей схватке одолел бойца из Туниса Мохамеда Джендуби. Итоговый счет финального поединка - 16:12.

"Бронзу" завоевали представитель олимпийского комитета России Михаил Артамонов и Янг Юн из Южной Кореи.

Напомним, накануне в Тхэквондо был разыгран первый комплект медалей у женщин в весовой категории до 49 кг. Победу в этом дивизионе одержала представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит, которая в финале олимпийского турнира победила испанку Адриану Сересо.

Первый игровой день на Олимпиаде в Токио завершен. Украинских болельщиков сегодня порадовала победа нашей дзюдоистки Дарьи Билодид и "деревянная" медаль стрелка из пневматического пистолета Павла Коростылева.

За главными новостями Игр в Токио можно следить в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Тхэквондо, Токио-2020, Вито Деллаквила.
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