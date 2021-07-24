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Таиланд уже с "золотом": на Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования по тхэквондо

Таиланд уже с "золотом": на Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования по тхэквондо
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WorldTaekwondo1

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) стартовали соревнования по тхэквондо.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Первый комплект медалей в этом виде спорта разыграли женщины в весовой категории до 49 кг. Триумфовала в этой категории спортсменка из Таиланда Панипак Вонгпаттанакит, которая в финале олимпийского турнира победила представительницу Испании Адриану Сересо. Итоговый счет в поединке - 11:10.

В малых финалах олимпийского турнира по "бронзе" завоевали израильтянка Абишаг Семберг и сербка Тияне Богданович.

Напомним, 24 июля украинка Дарья Билодид завоевала первую награду среди украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио, одолев в "бронзовом" поединке по дзюдо (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) представительницу Израиля Ширу Ришони. У нас на сайте доступно видео этого боя.

Соревновательный день, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио подходит к концу. С главными новостями Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что венгерский саблист добыл победу на Олимпиаде в Токио в индивидуальном зачете.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Тхэквондо, Токио-2020.
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