Таиланд уже с "золотом": на Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования по тхэквондо

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) стартовали соревнования по тхэквондо.

Первый комплект медалей в этом виде спорта разыграли женщины в весовой категории до 49 кг. Триумфовала в этой категории спортсменка из Таиланда Панипак Вонгпаттанакит, которая в финале олимпийского турнира победила представительницу Испании Адриану Сересо. Итоговый счет в поединке - 11:10.

В малых финалах олимпийского турнира по "бронзе" завоевали израильтянка Абишаг Семберг и сербка Тияне Богданович.

Напомним, 24 июля украинка Дарья Билодид завоевала первую награду среди украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио, одолев в "бронзовом" поединке по дзюдо (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) представительницу Израиля Ширу Ришони. У нас на сайте доступно видео этого боя.

Соревновательный день, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио подходит к концу. С главными новостями Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что венгерский саблист добыл победу на Олимпиаде в Токио в индивидуальном зачете.