Венгрия взяла "золото" Олимпиады в фехтовании на саблях

В субботу, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялись индивидуальные соревнования среди саблистов.

"Золото" Олимпиады-2020 в этом виде фехтования завоевал венгерский саблист Арон Силадьи, который в финале олимпийского турнира не оставил шансов итальянцу Луиджи Самеле, который довольствовался лишь серебром. Арон без проблем одолел соперника в решающем поединке со счетом 15:7.

В малом финале за "бронзу" встретились представитель Южной Кореи Чун Хван Ким и грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе. В итоге третье место досталось южнокорейцу, который обыграл соперника со счетом 15:11.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Токио завершились соревнования шпажисток в индивидуальном разряде. Победу на олимпийском турнире одержала китаянка Сунь Ивэнь, которая взяла верх над румынкой Аной Марией Попеску в дополнительное время.

Игровой день на Олимпиаде в Токио подходит к концу. Отметим, во второй соревновательный день, 25 июля, состояться индивидуальные соревнования шпажистов и саблисток.

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