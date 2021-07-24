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На Олимпиаде в Токио определилась чемпионка по фехтованию на шпагах

На Олимпиаде в Токио определилась чемпионка по фехтованию на шпагах
15:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter 19thAGofficial

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде в Токио завершились индивидуальные соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Победу в первенстве завоевала китайская шпажистка Сунь Ивэнь, которая в финале олимпийского турнира победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску со счетом 11:10. Примечательно, что триумфа китаянка добилась во время дополнительной минуты.

В "бронзовом" финале представительница ОКР Айзанат Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис со счетом - 15:8 в пользу представительницы Эстонии. 

Отметим, ранее китайская спортсменка Цянь Ян выиграла "золото" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, а чуть позднее китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо добыла победу в весовой категории до 49 кг. Таким образом, КНР с тремя золотыми наградами уверенно ведет в медальном зачете Олимпиады.

Следить за событиями первого игрового дня на Олимпиаде в Токио можно у нас на сайте. Главные новости Игр в Японии доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Токио-2020.
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