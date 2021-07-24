На Олимпиаде в Токио определилась чемпионка по фехтованию на шпагах

В субботу, 24 июля, на Олимпиаде в Токио завершились индивидуальные соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин.

Победу в первенстве завоевала китайская шпажистка Сунь Ивэнь, которая в финале олимпийского турнира победила представительницу Румынии Ану Марию Попеску со счетом 11:10. Примечательно, что триумфа китаянка добилась во время дополнительной минуты.

В "бронзовом" финале представительница ОКР Айзанат Муртазаева проиграла эстонке Катрине Лехис со счетом - 15:8 в пользу представительницы Эстонии.

Отметим, ранее китайская спортсменка Цянь Ян выиграла "золото" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров, а чуть позднее китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо добыла победу в весовой категории до 49 кг. Таким образом, КНР с тремя золотыми наградами уверенно ведет в медальном зачете Олимпиады.

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