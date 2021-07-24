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Китаянка с олимпийским рекордом выиграла соревнования по тяжелой атлетике

Китаянка с олимпийским рекордом выиграла соревнования по тяжелой атлетике
10:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter tokyo2020

На Олимпийских играх в Токио были разыграны первые медали у тяжелоатлетов. 

Медальный зачет Олимпиады в Токио

В весовой категории до 49 кг у женщин триумфовала китаянка Чжихой Хо, которая показала суммарный результат 210 кг ((94 кг в рывке + 116 кг в толчке), попутно установив олимпийский рекорд. Второй результат показала Чану Саихом Мирабаи из Индии, а "бронза" досталась Винди Кантики Айсе из Индонезии.

Результаты соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин:

Напомним, 24 июля, на Олимпиаде в Токио были разыграны уже два комплекта медалей у стрелков. В стрельбе из пневматической винтовки триумфовала китаянка Цянь Ян, а в стрельбе из пневматического пистоле уверенную победу одержал представитель Ирана Джавад Форугхи. К слову, в этой дисциплине за медаль едва не зацепился украинец Павел Коростылев.

За ходом первого соревновательного дня Олимпиады можно следить у нас на сайте. Кроме того, все главные новости Игр в Токио доступны в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020, Чжихой Хо.
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