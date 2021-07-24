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На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград

На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград
Обновлено 05:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter standardsport

На Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект наград. В стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров победу одержала китаянка Цянь Ян, которая в решающей дуэли опередила представительницу олимпийского комитета России Анастасию Галашину. Бронзовую медаль завоевала Нина Кристен из Швейцарии.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония

Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

1. Цянь Ян (Китай).

2. Анастасия Галашина (ОКР).

3. Нина Кристен (Швейцария)

Отметим, в этой дисциплине Украина не была представлена на соревнованиях.

"Телеграф" ведет онлайн первого соревновательного дня, в рамках которого планируется разыграть 11 комплектов медалей. Кроме того, следить за всеми результатами Игр в Японии можно у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на российском канале, который не стал показывать парад украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Игры в Токио стартовали с помпезной церемонии открытия 23 июля и продлятся до 8 августа. На соревнованиях примут участие 157 спортсменов из Украины, которые будут сражаться в 25 видах спорта. С полным списком наших "олимпийцев" можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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