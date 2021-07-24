На Олимпиаде в Токио был разыгран первый комплект наград

На Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект наград. В стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров победу одержала китаянка Цянь Ян, которая в решающей дуэли опередила представительницу олимпийского комитета России Анастасию Галашину. Бронзовую медаль завоевала Нина Кристен из Швейцарии.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио, Япония

Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал

1. Цянь Ян (Китай).

2. Анастасия Галашина (ОКР).

3. Нина Кристен (Швейцария)

Отметим, в этой дисциплине Украина не была представлена на соревнованиях.

"Телеграф" ведет онлайн первого соревновательного дня, в рамках которого планируется разыграть 11 комплектов медалей. Кроме того, следить за всеми результатами Игр в Японии можно у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале на российском канале, который не стал показывать парад украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Игры в Токио стартовали с помпезной церемонии открытия 23 июля и продлятся до 8 августа. На соревнованиях примут участие 157 спортсменов из Украины, которые будут сражаться в 25 видах спорта. С полным списком наших "олимпийцев" можно ознакомиться у нас на сайте.