Стал известен полный состав олимпийской сборной Украины на Игры в Токио

В среду, 7 июля, во время заседания Исполкома Национального олимпийского комитета Украины был утвержден поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Играх в Токио-2020. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игр с 2020 на 2021 год, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях с сильнейшими атлетами планеты.

Украину на главном спортивном форуме будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, карате, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Примечательно, что в состав не попал лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев, который уже долгое время отстранен от соревнований, а вот теннисистка Даяна Ястремская была оправдана в деле о допинге и сыграет в Токио.

Состав сборной Украины на Олимпиаду в Токио доступен ниже или по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские гребцы-олимпийцы попались на допинге.