Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева от соревнований. Об этом сообщает NBC.

Источник уточняет, что об отстранении Верняева стало известно в понедельник, однако комментировать эту информацию представитель FIG не стал, лишь отметив, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается". NBC не удалось получить реакцию Олега и Федерации гимнастики Украины на происходящее.

"FIG не будет комментировать данную процедуру", - заявил представитель международной федерации.

Верняев, являющийся олимпийским чемпионом Рио в упражнениях на брусьях и серебряным призером Олимпиады в многоборье, был отстранен как минимум с конца декабря.

"Телеграф" напоминает, что Верняев в 2020 году стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира в США.