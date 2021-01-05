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Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм verniaiev13

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева от соревнований. Об этом сообщает NBC.

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Источник уточняет, что об отстранении Верняева стало известно в понедельник, однако комментировать эту информацию представитель FIG не стал, лишь отметив, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается". NBC не удалось получить реакцию Олега и Федерации гимнастики Украины на происходящее.

"FIG не будет комментировать данную процедуру", - заявил представитель международной федерации.

Верняев, являющийся олимпийским чемпионом Рио в упражнениях на брусьях и серебряным призером Олимпиады в многоборье, был отстранен как минимум с конца декабря.

"Телеграф" напоминает, что Верняев в 2020 году стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира в США.

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Все по теме:

Олег Верняев, Спортивная гимнастика.

Автор:

Телеграф
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