Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США

Новости спорта:Олег Верняев уступил американскому сопернику Сэму Микулаку.

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную награду первого этапа Кубка мира по многоборью, который проходил в Милуоки (США).

Первое место по результатам соревнований одержал американец Сэм Микулак, набрав в сумме 85,332 очка. Немного меньше удалось собрать в свою копилку украинцу - 83,064. А на третьем месте оказался Джеймс Холл из Великобритании с 82,999 баллами.

Первым было упражнение на коне, где наш олимпийский чемпион показал результат 14,533 балла.

На кольцах украинец заработал 14,133 балла.

Опорный прыжок вышел у Верняева довольно успешно, за что он получил 14,800 балла. После этого украинец начал отрываться от своих соперников.

Неожиданным стало выступление нашего спортсмена на параллельных брусьях, где его ждало падение, в результате чего он потерял очки и приблизил к себе американца Микулака.

На перекладине Верняев заработал 12,866 баллов и опустился на промежуточное третье место.

Последним испытанием для украинца стали вольные упражнения, где его снова поджидало падение. Однако британский соперник Холл также допустил ошибку, что позволило занять Верняеву второе место и взять серебро.

На соревнованиях также представляла Украину и Диана Варинская. Спортсменка заняла 10-е место с результатом 50,433 балла.