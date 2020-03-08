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Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик

Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик
13:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Для этого боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в случае, если к концу гожа не удастся организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира, то после июньского боя с Кубратом Пулевым Джошуа сразится с победителем противостояния Александр Усик - Дерек Чисора.

"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с Усиком или Чисорой.

Бой Александра с Дереком - это не финальный элиминатор, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно забираешь этот статус", - отметил Хирн в интервью boxingnews24.com.

Паркер видит угрозу в Усике

Ранее сообщалось, что с победителем боя Усик - Чисора хочет драться Паркер.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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