Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Усик

Новости спорта:Для этого боксерам нужно выиграть свои следующие поединки.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что в случае, если к концу гожа не удастся организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира, то после июньского боя с Кубратом Пулевым Джошуа сразится с победителем противостояния Александр Усик - Дерек Чисора.

"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с Усиком или Чисорой.

Бой Александра с Дереком - это не финальный элиминатор, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно забираешь этот статус", - отметил Хирн в интервью boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что с победителем боя Усик - Чисора хочет драться Паркер.