Паркер видит угрозу в Усике

Новости спорта:Джозеф Паркер прокомментировал потенциальный бой с Александом Усиком.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает Александра Усика серьезной угрозой для действующих лидеров хэвивейта. По его мнению, о перспективах украинца нельзя судить, исходя только из его дебютного боя в новом весе против Чазза Уизерспуна.

По словам Паркера, Усик – один из лучших бойцов дивизиона.

"Я люблю драться. Усик был одной из опций. Я собирался принять поединок с ним. Александр - мастеровитый, отличный боец. Он многого достиг в тяжелом весе. У него много умений, но я хочу проверить себя против лучших. Я верю, что Усик - один из лучших по части мастерства, но я подерусь с любым соперником из топ-5. Мне все равно, в каком порядке. Да, я смотрел бой Усика против Уизерспуна. Это не было лучшее выступление, которое мы видели от Александра, но я увидел его как хороший приветственный бой в супертяжелом весе. Я смотрю на Усика как на угрозу из-за мастерства, которое он показывает, и его опыта. Но мне нравятся угрозы. Я принимаю такую угрозу. Я схвачусь двумя руками за эту возможность.

После первого боя Усика в хэвивейте все думали, что это нехорошее выступление, и теперь считают его обычным супертяжем. Но мы не знаем, как будут выглядеть его последующие выступления. Пока мы не увидим два-три его поединка, мы полностью не поймем, каков Усик в супертяжелом дивизионе. Мы не можем судить о нем по одному выступлению", - заявил Паркер.