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Усик и Паркер могут оспорить чемпионский пояс WBO

Усик и Паркер могут оспорить чемпионский пояс WBO
15:25 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Кевин Берри прокомментировал ситуацию с чемпионским поясом WBO в хэвивейте.

Тренер бывшего чемпиона мира новозеландского супертяжа Джозефа Паркера (26-2, 20 КО) Кевин Берри ответил на вопрос, разыграют ли вакантный титул по версии WBO между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и его подопечным.

Объединённому чемпиону мира британцу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) предстоит провести две обязательные защиты титула — по версии IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) из Болгарии и по версии WBO против Усика. Обе организации не хотели уступать друг другу. Казалось, Джошуа будет вынужден отказаться от одного из титулов. СМИ предполагали, что британец подерётся с Пулевым — стороны уже начали переговоры. В таком случае за вакантный титул WBO Усику пришлось бы драться с Паркером — бойцы занимают два первых места в топ-15 по версии организации.

Берри считает, что WBO не отберёт титул у Джошуа: "В конце концов, нас интересовали всего два момента. Во-первых, действительно ли WBO отберёт титул у Джошуа. Во-вторых, готов ли Энтони позволить Усику драться с кем-то другим. Мы же занимаем вторую строчку. Так что в случае лишения Джошуа титула, мы бы дрались с Усиком. В таком варианте мы были очень даже заинтересованы и очень даже в себе уверены. Но теперь, увы, скорее всего, что боя Паркер-Усик не будет".

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"Да, мы пытались рассмотреть все варианты. А я лично даже разговаривал с президентом WBO Пако Валкарселем на прошлой неделе, — утверждает Берри. — Я рассказал ему своё видение ситуации. Что сперва они лишают Джошуа титула, затем за вакантный пояс дерутся два бывших чемпиона организации Паркер и Усик. Победитель выходит летом на объединительный бой с Джошуа. Мы считаем, что это серьёзный денежный вариант для Энтони. Что он не захочет такое упустить. Но теперь мне кажется, что всё будет иначе. Что Усик подождёт Джошуа до лета, а тот сперва устранит с пути Пулева. Думаю, он сделает это легко и эффектно".

Видимо, Берри уверен, что на недавней встречи промоутер Усика Александр Красюк (K2 Promotions Ukraine) обо всём договорился с промоутером Джошуа Эдди Херном (Matchroom Boxing): "Хотим ли мы на самом деле драться с Усиком? Да, ещё как! Но верю ли я в такой вариант? Нет, не верю. Поэтому мы будем оставаться активными, в феврале проведём бой в андеркарде у Майки Гарсиа и Джесси Варгаса, сохраним свои позиции. Если Усик просидит до лета без дела, а затем выйдет против Джошуа, то в таком случае мы получим 1-ю строчку рейтинга — Паркер станет следующим обязательным претендентом".

Команда Усика вела переговоры о поединке с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Также о поединке с ним мечтает Паркер. Рассказывает Берри: "Мы по-прежнему готовы драться с Чисорой летом. К сожалению бой несколько раз пришлось перенести. Но именно эта схватка нас интересует. Хотим оторвать жирный и вкусный кусок от этого парня".

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Джозеф Паркер.
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