Диллиан Уайт: Я думаю, Дерек победит Усика

Новости спорта:Британский супертяж считает, что украинец потерпит поражение в бою с Дереком Чисорой.

Боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика с Дереком ЧИсорой. Британец считает, что Усик недооценивает своего соперника и потерпит поражение в этом поединке.

"Я думаю, Дерек победит Усика, если будет в форме. Усику будет очень тяжело. Он думает, что легко сможет Дерека, что он медленный, но он его недооценивает.

Я советовал бы ему этого не делать. Если Дерек мотивирован и в хорошей форме, то способен победить многих. Он многим боксерам давал тяжелые бои. В том числе и мне, наш бой был адом для меня, хотя в обоих наших поединках я был в хорошей форме", - цитирует Уайта Boxingnews24.

Ранее промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что бой Усик - Чисора может состояться 7 или 28 марта текущего года.

Ожидается, что поединок потенциально будет за звание обязательного претендента на титул WBO.