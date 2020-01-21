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Диллиан Уайт: Я думаю, Дерек победит Усика

Диллиан Уайт: Я думаю, Дерек победит Усика
17:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Британский супертяж считает, что украинец потерпит поражение в бою с Дереком Чисорой.

Боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика с Дереком ЧИсорой. Британец считает, что Усик недооценивает своего соперника и потерпит поражение в этом поединке.

"Я думаю, Дерек победит Усика, если будет в форме. Усику будет очень тяжело. Он думает, что легко сможет Дерека, что он медленный, но он его недооценивает.

Я советовал бы ему этого не делать. Если Дерек мотивирован и в хорошей форме, то способен победить многих. Он многим боксерам давал тяжелые бои. В том числе и мне, наш бой был адом для меня, хотя в обоих наших поединках я был в хорошей форме", - цитирует Уайта Boxingnews24.

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Ранее промоутер украинца Эдди Хирн заявил, что бой Усик - Чисора может состояться 7 или 28 марта текущего года.

Ожидается, что поединок потенциально будет за звание обязательного претендента на титул WBO.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Диллиан Уайт.
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