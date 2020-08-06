Верняев показал удивительный сейв в исполнении молодого украинского гимнаста (Видео)

Олег Верняев показал тренировочные будни украинских гимнастов.

Олимпийский чемпион Рио, украинский гимнаст Олег Верняев показал, как на тренировке 17-летний Назар Чепурной, выполняя упражнение на перекладине, едва не рухнул на маты, однако сумел "спасти" ситуацию и завершить упражнение под аплодисменты своего наставника.

"Как вам сейв от Назара", - подписал пост Верняев, прикрепив видео с удивительным эпизодом на тренировке:

Отметим, Назар Чепурной является чемпионом мира 2019 года в упражнении на перекладине. Кроме того, на его счету победа на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе и три золота на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку.

Ранее Олег Верняев выбирал себе Porsche.